Мошенники предлагают москвичам услуги по спасению денег в банках Кипра

На Кипре активизировались мошенники, предлагающие "спасти" деньги

Москвичам предлагают спасти деньги, зависшие на счетах в кипрских банках. Проблемы на острове спровоцировали новые бизнес-схемы - как легальные, так и незаконные.

Полиция Кипра допрашивает предприимчивых граждан, которые вывезли из страны крупную сумму денег на теле. Есть и другие варианты спасения денег. Наиболее распространенный - в стиле "нигерийских писем".

Пострадавшим предлагают перевести доллары в один из стабильных кипрских банков, а потом за рубеж. За помощь просят до 20 процентов от общей суммы.

Более легальным способом действуют те, кто пытается вывести деньги через серию транзакций, то есть частями.