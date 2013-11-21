Форма поиска по сайту

21 ноября 2013, 14:22

Культура

Танцевальный фестиваль Danceinversion завершится балетами Иржи Килиана

С 22 по 24 ноября в рамках танцевального фестиваля Danceinversion на сцене Музыкального театра Станиславского пройдут балеты одного из самых бесстрашных новаторов современного танца Иржи Килиана: "Бессоница", "Восковые крылья", "Маленькая смерть" и "Шесть танцев".

Хореограф был прозван "Золотыми ушами" за свое умение превращать любую метафору в движение. Так, постановка "Шесть танцев" длится не более 15 минут, но автор вложил в это время столько энергии, юмора и гротеска, что хватило бы на десяток балетов.

Своими представлениями Килиан перевернул представление о движении. Многие называют его главным философом балета, вытаскивающим на сцену все тайны человека.

Начало – в 19.00, стоимость билетов от 2200 рублей.

