Столичные байкеры проводят акцию в память о погибших в ДТП мотоциклистах

Фото: ИТАР-ТАСС

Несколько сотен столичных байкеров проводят в субботу акцию в память о пострадавших и погибших в ДТП мотоциклистах. Мероприятие проходит на смотровой площадке Воробьевых гор, сообщает "Интерфакс".

Сбор байкеров стартовал в полдень на смотровой площадке, откуда в 14.00 мотоциклисты двинутся колонной в Крутицкое подворье, где пройдет молебен.

После этого байкеры проведут сбор средств для пострадавших в авариях мотоциклистов, а также для родственников погибших соратников.

По предварительным данным, в акции участвуют около 400 человек.

Мероприятие проходит ежегодно в конце сентября при поддержке столичных мотоклубов. В прошлом году в акции приняли участие около тысячи человек.