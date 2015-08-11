Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 августа 2015, 15:28

Спорт

Прокурора Электростали уволили после ДТП с участием байкера

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Прокурора города Электросталь Московской области уволили после ДТП, в котором сбили байкера, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В связи с аварией прокуратура провела служебную проверку, по результатам которой приказом и.о. генпрокурора Александра Буксмана мужчину уволили с занимаемой должности.

В настоящее время органы предварительного следствия организовали свою проверку, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в ночь на 9 августа в Ногинском районе Московской области внедорожник, за рулем которого, вероятно, был прокурор, сбил байкера, стоявшего у железнодорожного переезда. Пострадавший был госпитализирован.

Сайты по теме


байкеры следствие проверки авария мо прокуроры

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика