Прокурора Электростали уволили после ДТП с участием байкера

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Прокурора города Электросталь Московской области уволили после ДТП, в котором сбили байкера, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В связи с аварией прокуратура провела служебную проверку, по результатам которой приказом и.о. генпрокурора Александра Буксмана мужчину уволили с занимаемой должности.

В настоящее время органы предварительного следствия организовали свою проверку, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в ночь на 9 августа в Ногинском районе Московской области внедорожник, за рулем которого, вероятно, был прокурор, сбил байкера, стоявшего у железнодорожного переезда. Пострадавший был госпитализирован.