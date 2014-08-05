МВД предложило продавать "красивые" автономера на аукционах

"Красивые" номера нужно продавать через аукционы, заявил руководитель столичного главка МВД Анатолий Якунин в интервью телеканалу "Москва 24".

"Я письменно обратился в адрес заместителя министра внутренних дел Виктора Кирьянова, который курирует транспортную безопасность, и подготовил письмо мэру города Сергею Собянину", - рассказал чиновник. Якунин также отметил, что в ГУ МВД в этом направлении ведется работа и усиливается ведомственный контроль. Для борьбы с "блатными" номерами создан специальный отдел.

"Буквально две недели назад я освободил несколько должностных лиц ГИБДД города, - добавил он. - На совещании я сказал: кто бы ни просил, какие бы вышестоящие должностные лица, никому ничего не давайте, работайте только по закону, по очереди".