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Москва 24

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Общество

31 декабря 2014, 18:35

Из-за метели в Москве ожидают ухудшения дорожной ситуации

автомобили погода заторы трафик

МЧС призывает водителей отказаться от поездок на личном транспорте

Из-за сильного ветра и снегопада в Москве ожидается ухудшение дорожной ситуации, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

"Температура воздуха в Москве составляет -9 C, порывы ветра местами достигают 12-15 м/с. В таких условиях возможно ухудшение видимости и образование гололеда, что в свою очередь может привести в повышению количества ДТП", - говорится в сообщении.

Москвичей просят отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться общественным транспортом и не парковать машины вблизи деревьев.

Подвижной состав "Мосгортранс" готов к работе при сложных погодных условиях и при низких температурах, добавляют в департаменте.

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По данным синоптиков, метель в Москве продолжится до ночи. Высота снежного покрова может достичь 5-7 сантиметров.

Ранее пресс-секретарь заместителя мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Игорь Пергаменщик сообщил, что для уборки снега на улицы Москвы было выведено 9 тысяч единиц спецтехники.

По его словам, в полдень 31 декабря была проведена превентивная обработка улиц и дворов противогололедными материалами.

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