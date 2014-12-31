Из-за метели в Москве ожидают ухудшения дорожной ситуации

МЧС призывает водителей отказаться от поездок на личном транспорте

Из-за сильного ветра и снегопада в Москве ожидается ухудшение дорожной ситуации, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

"Температура воздуха в Москве составляет -9 C, порывы ветра местами достигают 12-15 м/с. В таких условиях возможно ухудшение видимости и образование гололеда, что в свою очередь может привести в повышению количества ДТП", - говорится в сообщении.

Москвичей просят отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться общественным транспортом и не парковать машины вблизи деревьев.

Подвижной состав "Мосгортранс" готов к работе при сложных погодных условиях и при низких температурах, добавляют в департаменте.

По данным синоптиков, метель в Москве продолжится до ночи. Высота снежного покрова может достичь 5-7 сантиметров.

Ранее пресс-секретарь заместителя мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Игорь Пергаменщик сообщил, что для уборки снега на улицы Москвы было выведено 9 тысяч единиц спецтехники.

По его словам, в полдень 31 декабря была проведена превентивная обработка улиц и дворов противогололедными материалами.