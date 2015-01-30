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Автомобили

30 января 2015, 15:31

Необходимости обучать водителей на праворульных машинах нет - эксперт

автомобили автошколы Общественная палата РФ пдд

Фото:ТАСС/Станислав Красильников

В московских автошколах нет потребности обучать водителей на машинах с правым рулем, сообщил M24.ru председатель московского областного отделения Комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров, комментируя инициативу Общественной палаты разрешить обучение на праворульных машинах.

"Я сам обучался на машине с левым рулем, но уже достаточно давно езжу на праворульном автомобиле, - пояснил Дозоров. - Привыкаешь к правому рулю за два дня".

Ранее в СМИ сообщалось, что Общественная палата РФ предложила разрешить автошколам обучаться на автомобилях с правым рулем.

Первый заместитель председателя комиссии ОП по общественной безопасности Дмитрий Чугунов сообщил, что сейчас в России насчитывается порядка 2,2 миллиона праворульных машин, но обучение в российских автошколах и сдача экзамена в ГИБДД проводятся только на автомобилях с левосторонним расположением руля.

"Когда еще неопытный водитель пересаживается на автомобиль с правым рулем после обучения на левом, он представляет серьезную опасность для жизни и здоровья всех участников дорожного движения. А ведь у нас в стране каждая пятая иномарка - праворульная", - передает слова Чугунова "Известия".

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По словам Дозорова, такие нововведения вполне могут быть полезны для жителей Дальнего востока. "Смысл только в возможности автошкол обучать на машинах с правым рулем, например на Дальнем Востоке", - добавил правозащитник.

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Отметим, по данным "Гильдии автошкол", две трети автошкол не прошли переаттестацию. Из-за введения новых программ обучения водителей и требований к материально-технической базе многие организации закрылись. По всей России набралось чуть меньше трех с половиной тысяч учреждений, которым разрешено набирать курсантов.

Напомним, сейчас на информационно-справочном ресурсе по автошколам можно найти перечень учебных заведений, которые прошли лицензию, а также автошколы, которым отказано в выдаче заключения о соответствии требованиям.

Анатолий Федотов

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