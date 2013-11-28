В Москве около сгоревшей машины найдены гильзы

Фото: ИТАР-ТАСС

Несколько гильз найдено около сгоревшего в Москве автомобиля. Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

О серии хлопков около одного из домов во 2-м Тушинском проезде в полицию в среду вечером сообщили местные жители. Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили сгоревшую машину и несколько стреляных гильз, предположительно, от автоматического оружия. При этом никого из людей в автомобиле или около него уже не было.

В столичном главке МВД информагентству подтвердили факт обнаружения сгоревшей машины. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.