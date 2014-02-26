В багажнике одной из сгоревших машин на юге Москвы найден труп

В багажнике сгоревшей машины на юге Москвы найден труп

На юге Москвы сгорели два автомобиля, в багажнике одного из них найден труп, сообщает телеканал "Москва 24".

Утром 26 февраля на проспекте Андропова произошло возгорание двух автомобилей - Lada Priora и Mazda. К моменту прибытия пожарных тушить уже было нечего. При осмотре машин в багажнике одной из них нашли тело.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства случившегося устанавливаются. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.

Как сообщает пресс-служба СК России по Москве, проводится доследственная проверка, назначено проведение необходимых исследований.