У безработного москвича угнали Mercedes за 8,5 миллиона рублей

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

У безработного жителя столицы угнали автомобиль Mercedes S63 AMG стоимостью 8,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

По словам потерпевшего, новый автомобиль той же модели стоит на миллион дороже.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящий момент ведутся поиски угнанного автомобиля и подозреваемых.

Ранее 25 февраля сообщалось о похожем инциденте. На западе Москвы был задержан подозреваемый в угоне автомобиля Mercedes. Им оказался 35-летний безработный житель столицы, угнавший машину у своего знакомого. Материальный ущерб составил свыше 500 тысяч рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)".