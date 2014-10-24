Форма поиска по сайту

24 октября 2014, 17:36

Транспорт

Часть стены отвалилась от жилого дома в Люблине и упала на автомобиль

От жилого дома на юго-востоке Москвы отвалилась часть стены

Утром 24 октября на юго-востоке столицы произошло частичное обрушение стены жилого дома. От фасада отвалилась облицовка, она серьезно повредила припаркованный около дома автомобиль, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел по адресу Мариупольская улица, дом 2, в районе Люблино.

"Подошел сосед и сказал, что на мою машину неожиданно упал кирпич", - заявил местный житель, владелец автомобиля. У машины разбито заднее стекло.

По предварительным данным, инцидент произошел по вине промышленного альпиниста, который при спуске отколол от облицовки стены часть штукатурки.

Аналогичный случай произошел в столице в июле этого года. На Большой Дмитровке у дома №32 в центре Москвы обвалился фрагмент козырька.

Обломки бетона с высоты нескольких десятков метров рухнули на припаркованные у здания автомобили. В результате повреждения получили три иномарки, владельцы которых отдыхали в расположенном поблизости ресторане.

автомобили обрушения чп

