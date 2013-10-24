Мобильные лавки с живой рыбой появятся в московских дворах

На столичных ярмарках появятся машины с живой рыбой

Специальные машины с живой рыбой могут появиться во дворах жилых домов и на ярмарках выходного дня. Такой проект планируется запустить в будущем году, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Мобильные рыбные лавки - это небольшие грузовики, внутри которых разместятся холодильные и морозильные устройства с рыбой. Реализовывать продукцию планируется прямо с оборудованного прилавка в автомобиле в специально выделенных точках, передает телеканал "Москва 24".

По словам Немерюка, с помощью таких стационарных объектов москвичам может быть предложен большой ассортимент рыбной продукции - как дешевой, так и более дорогой.