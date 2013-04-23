В подмосковной Кашире неизвестные взорвали автомобиль

Фото: ИТАР-ТАСС

В подмосковной Кашире взорван автомобиль. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства взрыва.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, 23 апреля в 16:30 в дежурную часть ОМВД России по Каширскому району поступило сообщение о взрыве автомобиля ВАЗ-2110 возле одного из домов в деревне Кокино. Машина получила повреждения, пострадавших нет.

По предварительным данным, гранату в сторону автомобиля бросил неизвестный человек, который затем скрылся на автомобиле.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и полицейские-кинологи со служебными собаками. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Отметим, что за последнее время в Московском регионе произошло несколько инцидентов с автомобилями. Так, 10 апрелявзорвался автомобиль на парковке в Мытищах. Под ним было заложено неизвестное безоболочное взрывное устройство.

В начале марта самодельное взрывное устройство обнаружили в поселке Рублево. Оно находилось в автомобиле Infiniti, припаркованном у дома № 10 на Обводном шоссе.

В феврале на юге Москвы во дворе жилого дома взорвалась машина. Пламя достигло четвертого этажа, но огонь удалось быстро ликвидировать.