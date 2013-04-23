"Вечерка": ОСАГО повзрослеет, автомобили ‒ помолодеют

Фото: Москва 24

Правительство планирует привязать ставки транспортного налога и ОСАГО к возрасту и экологическому классу автомобилей. Об этом пишет газета "Вечерняя Москва".

К 15 июля Минфину, Минэкономразвития и Минпромторгу России поручено выработать согласованную позицию по вопросу применения дифференцированных ставок транспортного налога в зависимости от экологического класса и возраста коммерческих транспортных средств, а также меры по дифференцированным страховым ставкам ОСАГО в зависимости от возраста транспортных средств.

Как сообщалось ранее, на днях депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в закон об ОСАГО. Изменения предусматривают увеличение выплат и регламентируют способы получения компенсации - выдачу направления на ремонт или наличные средства.

Кроме того, полис ОСАГО существенно подорожает для любителей аварийной езды. Стоимость полисов ОСАГО для многих автовладельцев в этом году вырастет в несколько раз.

Другие материалы газеты "Вечерняя Москва"