Импорт легковых автомобилей в 2015 году сократился вдвое – "Автостат"

Фото:ТАСС/Игорь Акимов

Объем импорта легковых автомобилей снизился на 46 процентов за первые два месяца 2015 года. Больше всего в этом году в поставках потерял Volkswagen, у которого импорт снизился на 77 процентов, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

За два месяца 2015 года в Россию ввезли 48,5 тысячи легковых автомобилей. За аналогичный период прошлого года объем импорта составлял более 90 тысяч машин.

По информации "Автостата", больше всего в этом году в Россию ввезли автомобилей Toyota (более 11 тысяч машин), Hyundai (7 695 машин), Mitsubishi (4 636 машин) и Mercedes (4 475 машин).

ТОП-10 марок по объему импорта:

Toyota;

Hyundai;

Mitsubishi;

Mercedes;

Lexus;

Land Rover;

Audi;

Volvo;

Daewoo;

Volkswagen.

По словам директора агентства "Автостат" Сергея Целикова, на первую десятку брендов приходится 80 процентов импорта легковых автомобилей. "В текущем году импорт может сократиться более чем на 50 процентов. А связано это с ростом курсов доллара и eвро по отношению к рублю и соответствующим подорожанием всех автомобилей", – пояснил он.

В 2014 году в Россию ввезли 610 тысяч легковых автомобилей, что на 24 процента меньше, чем в 2013-м (800 тысяч машин).

Напомним, 18 марта авто концерн General Motors сообщили, что уводит автомобильную марку Opel с российского рынка. Компания SsangYong Motor, четвертый по объему автопроизводитель Южной Кореи, также приостановил поставки автомобилей в Россию из-за скачков курса рубля и не намерен их возобновлять до укрепления российской валюты.

По словам экономического обозревателя M24.ru Константина Цыганкова, ключевой риск для производителей – в валюте: непонятно, что будет с курсом доллара относительно рубля, насколько дорогим будет производство и импорт материалов, а также другие дополнительные издержки. "Непонятно, зачем что-то производить и продавать, если нет спроса, ведь по последним данным, рынок продаж упал на 40 процентов", – отметил Цыганков.

Анатолий Федотов