Водители заплатили 4 млн рублей за создание помех троллейбусам

Фото: m24.ru

C начала года столичные автовладельцы выплатили более четырех миллионов рублей штрафов за создание помех для троллейбусов и трамваев, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Обычно подобные инциденты приводили к длительным задержкам движения электротранспорта - пассажиры могли потерять в пути более получаса.

Всего с 1 января водителям выписали более 780 штрафов. В Мосгортрансе отметили, что автолюбители, нарушившие правила ПДД, добровольно перечислили около 1,5 миллионов рублей. Остальная сумма взыскивалась по суду.

Впрочем, из-за неправильно припаркованных автомобилей трамваи и троллейбусы стали задерживаться реже. Так, за 7 месяцев в столице отмечено 1089 простоев электротранспорта, а за тот же период прошлого года был зафиксирован 1691 подобный случай.

"Число задержек в целом по городу сократилось за последнее время в среднем на 35%. Особенно улучшилась ситуация в центральных районах Москвы. К примеру, мы зафиксировали 121 случай помех для троллейбусов, в прошлом году их было 242. Эту положительную тенденцию мы связываем с введением в городе платных парковок", — отметил гендиректор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

Напомним, в Москве за нарушение правил остановки или стоянки автотранспорта, которое может создать препятствия для движения общественного транспорта предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей.