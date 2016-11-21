Госномера для японских и американских машин могут стать квадратными

Номера для мотоциклов могут стать меньше, а для иностранных машин – изменить форму. МВД планирует пересмотреть действующие ГОСТы.

Подробнее о том, как изменятся номерные знаки, в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал автоэксперт, член общественного совета при "Росавтодоре" Игорь Моржаретто.

"Некоторые номера могут изменить размер или форму. Например, для мотоциклистов номера могут стать меньше, потому что существующие большие, якобы, сдувает. Для американских и японских авто смогут делать номера, более близкие к квадратным, потому что наш вытянутый прямоугольный номер не входит в паз и нужно покупать специальные переходники с подсветкой", – сказал он.

Введением новых ГОСТов занимается МВД РФ. Ведомство планирует уменьшить номерные знаки для мототехники а также для владельцев американских и японских машин. Планируется также разработать и создать знаки для спорткаров и ретроавтомобилей.

Старый ГОСТ-50577 выпустили еще в 1993 году, и с тех пор он не менялся. У некоторых мотоциклов площадка под задний номер меньше, чем российский знак. Для них предусмотрены специальные переходники-рамки, но они не очень надежные: сильный поток воздуха может оторвать табличку. Многие байкеры сознательно ставят номера с нарушением – переворачивают знак или загибают его края, что сильно влияет на распознавание госномера.

Кроме того, штатные отверстия на площадках машин американского и японского производства также не совпадают с отверстиями на номерах. При этом, владелец машины не имеет права проделывать дополнительные отверстия на своем номере, за это предусмотрен штраф – 500 рублей.

