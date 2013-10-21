Форма поиска по сайту

21 октября 2013, 08:15

Транспорт

Поезд "Владикавказ-Москва" столкнулся с автомобилем на Кубани

В понедельник, 21 октября, пассажирский скорый поезд "Владикавказ-Москва" прибудет в столицу с опозданием. Минувшей ночью в Краснодарском крае состав столкнулся с оставленным без присмотра автомобилем ВАЗ. Инцидент произошел на неохраняемом железнодорожном переезде около станции Кубанская.

Машинист поезда увидел брошенный автомобиль и успел вовремя затормозить. В результате столкновения никто не пострадал, сообщает телеканал "Москва 24".

В настоящий момент правоохранители ищут граждан, бросивших машину на железнодорожном переезде.

