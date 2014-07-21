Шоу "Форсаж" пройдет в августе в Жуковском

Фото: Пресс-служба

16 и 17 августа на аэродроме Раменское в Жуковском можно будет увидеть уникальное зрелище: соревнования между автомобилями и самолетами. Воздушный и наземный транспорт будет соревноваться в скорости во время шоу "Форсаж", сообщает пресс-служба мероприятия.

Фото: Пресс-служба

"Форсаж" – авиационно-автомобильные соревнования, не имеющие аналогов в мире. На разгонной полосе аэродрома команда звезд российского автоспорта померяется скоростью и разгонной динамикой с пилотами реактивных истребителей. В серии заездов примут участие лучшие военные летчики-испытатели и чемпионы России и мира по автогонкам. Зрители смогут оценить возможности воздушного и наземного транспорта разных типов: МИГ-29, Су-30, L-39, ЯК-130, а также суперкаров и гоночных болидов международных серий.

Фото: Пресс-служба

Идея поединка между автомобилем и самолетом возникала у лучших гонщиков мира давно. Первое соревнование такого рода прошло в 1931 году: итальянский гонщик Тацио Нуволари на Alfa Romeo 8C 2300 бросил вызов самолету Caproni-100. Позже побороться с авиацией пытались пилоты "Формулы-1" Жиль Вильнев, Михаэль Шумахер и Дэвид Култхард. Однако все это были разовые выступления в рамках различных рекламных кампаний или ТВ-проектов. Масштабные соревнования с использованием техники разных типов впервые состоятся в августе 2014 на аэродроме в Жуковском.

Фото: Пресс-служба

Гвоздем шоу "Форсаж" будут парные заезды между самолетами и автомобилями на скорость. Но программа этим не ограничивается: публика также увидит выступления пилотажных групп, шоссейные тест-драйвы суперкаров и спортивных автомобилей. Кроме того, на аэродроме появится более 2 тысяч экспонатов: выставка авиационной техники и уникальных автомобилей, экспозиция автомобильных клубов.