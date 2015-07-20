Более 200 человек пострадали в ДТП при нарушении правил стоянки

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

За первое полугодие в авариях, связанных с нарушением правил остановки и стоянки, пострадали 200 человек. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передает корреспондент m24.ru.

"Никто из детей не пострадал", – уточнил заммэра. С начала года было зафиксировано пять случаев, когда родители оставляли ребенка в машине без присмотра. В результате этих инцидентов дети не пострадали.

В настоящее время штрафов за оставление детей в машине не предусмотрено, однако родителей могут наказать по таким статьям КоАП, как "Оставление в опасности" (до 80 тысяч рублей) или "Ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, защите прав и интересов несовершеннолетних".

Кроме того, органы опеки могут инициировать процесс лишения родительских прав.

Напомним, шесть лет назад в американском городе Херндон погиб мальчик Чейс Харрисон, который более известен в России как Дима Яковлев. Его приемный отец на целый день оставил ребенка в закрытой машине при температуре в 50 градусов. Ребенок скончался от теплового удара. Однако суд состава преступления в действиях приемного отца не усмотрел.

Четыре года спустя именем Димы Яковлева был назван закон о запрете усыновления российских детей-сирот американцами. Итальянцы под действие закона не попали.

Подобные инциденты происходят и в России: 15 июля прошлого года в Пушкинском районе Подмосковья в багажнике авто было найдено тело ребенка. Согласно показаниям отца ребенка, ему позвонила супруга и сообщила о том, что их сын пропал, после чего отец позвонил в полицию. Как пояснили родители, они часто давали ключи от автомобиля сыну, чтобы тот мог поиграть в машине.