Тариф на эвакуацию автомобилей останется на уровне 2014 года

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Стоимость эвакуации автомобилей в Москве в следующем году не повысится, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Стоимость эвакуации в следующем году не повысится. У нас заключены государственные контракты, где зафиксированы расходы на уровне текущего года", - сказал он.

О том, что тарифы на эвакуацию автомобилей не изменятся, ранее сообщал глава ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" Александр Гривняк.

"Мы не будем ни увеличивать тарифы, ни делать скидки автовладельцам, так как это госуслуга с фиксированной ценой", - отметил он

Сейчас за перемещение легкового автомобиля на спецстоянку водитель должен заплатить от 3 до 27 тысяч рублей в зависимости от массы машины. Если машина простояла на стоянке более суток, то за каждый следующий день хранения придется отдать 1 тысячу рублей.