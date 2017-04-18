Число автомобилей в московском регионе превысило 8 миллионов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Число зарегистрированных автомобилей в Москве и Подмосковье на начало 2017 года превысило 8 миллионов единиц, пишет "Коммерсант". Из них 6,72 миллиона – легковые автомобили.

По данным ГИБДД, 4,88 миллиона транспортных средств относятся к Москве, а 3,17 миллиона – к Московской области. В столице на тысячу жителей приходится около 400 автомобилей.

В ЦОДД обратили внимание, что количество машин с московскими номерами на улицах столицы постоянно сокращается и вскоре станет меньше половины от общего числа автомобилей в московском регионе.

