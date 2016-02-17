Ввоз иномарок в Россию предлагают запретить

Почти половина россиян одобряет запрет на ввоз иностранных автомобилей

Согласно проведенным опросам, 47 процентов россиян готовы обойтись без машин из тех стран, которые ввели санкции против России. Впрочем, большинство граждан считают, что импорт иномарок запрещать не стоит. Особенно остро к возможному запрету на ввоз отнеслись в Москве и Петербурге, а также в Приморье и Белгородской области.

Своим мнением в эфире радиостанции "Москва FM" поделился вице-президент Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев.

"Надеюсь, что инициатива не станет реальностью. Но если предположить, что такое возможно, то в первую очередь пострадает премиум сегмент, который в основном импортируется", – пояснил Мосеев.

По его словам, массовый сегмент автомобильного рынка практически не пострадает, так как большинство таких машин производится на заводах России. Сейчас практически 80 процентов автомобилей выпускаются на отечественном производстве: Renault, Nissan, Toyota, Volkswagen и многие другие.

"В случае принятия этой инициативы, пострадают европейские и японские производители. Это не распространится, например, на корейцев, так как они никаких санкций против России не вводили", – добавил Мосеев.

Ранее m24.ru сообщало, что Hyundai Solaris получил статус самого продаваемого автомобиля в Москве и Санкт-Петербурге по итогам прошлого года.

Так, в столице было продано 14,5 тысячи автомобилей, что на 14,3 процента меньше, чем в 2014 году. Стоит отметить, что Hyundai Solaris является самой продаваемой иномаркой в России на протяжении четырех лет. Ранее агентство отмечало, что в 2015 году показатель роста продаж машин, в частности, для служб такси, вырос на 11,4 процента, несмотря на падение российского рынка легковых автомобилей.

На втором месте красуется KIA Rio: в Москве было продано 9,3 тысячи автомобилей данной марки. Тройку лидеров замыкает Skoda – Octavia: продано 6,3 тысячи авто, продажи упали на 29 процентов, по сравнению с 2014 годом.

В топ-5 самых продаваемых автомобилей также входят модели Rapid (4,2 тысячи штук, что превышает итоги позапрошлого года на 28,1 процента) и Volkswagen Polo (шесть тысяч машин, продажи упали на 20,3 процента).