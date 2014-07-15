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Спорт

15 июля 2014, 18:47

Хоккеисты сборной России получили автомобили за победу на ЧМ-2014

автомобили хоккей чемпионат мира по хоккею

Фото: ИТАР-ТАСС

Хоккеисты сборной России во вторник получили ключи от автомобилей за победу на чемпионате мира по хоккею.

Фотографии своих подарков в Instagram уже выложили вратарь "Каролины" Антон Худобин, а также хоккеисты казанского "Ак Барса" Евгений Медведев и Александр Бурмистров.

После победы на турнире президент РФ Владимир Путин объявил о том, что игроки получат автомобили, как и чемпионы Олимпийских игр.

Напомним, что в финальном матче мирового первенства российские хоккеисты победили команду Финляндии со счетом 5:2 и в пятый раз в новейшей истории завоевали титул сильнейших на планете, не потерпев за время соревнований ни одного поражения (ранее были победы в 1993, 2008, 2009 и 2012 годах).

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