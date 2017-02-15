Автомобиль на сутки и страхование жизни: новые возможности каршеринга

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Пользователи столичного каршеринга смогут брать автомобили на сутки. Такую услугу с 15 февраля запустил оператор системы "Делимобиль", сообщает пресс-служба компании.

Взять автомобиль можно за 1999 рублей. В эту цену входят дополнительные сервисы: стоянка на платной парковке, страховка, бензин, мойка и техобслуживание.

Проехать на машине, взятой на сутки, можно не более 150 километров. Если порог пробега будет превышен, то придется доплачивать по восемь рублей за километр.

Как рассказал основной акционер компании Винченцо Трани, посуточная аренда стала возможной благодаря тому, что у каршеринга увеличился парк автомобилей. Он отметил, что большинству клиентов машины нужны на целый день, поэтому поминутная тарификация им невыгодна.

Кроме того, пользователи каршеринга теперь могут застраховать жизнь и здоровье на время поездки. Для этого нужно оставить включенной функцию "Страхование", она появится на экране после акта приема-передачи машины.

Стоимость услуги составляет один рубль за минуту к основному тарифу аренды. Пользоваться услугой можно на все поездки или включать ее для отдельных случаев.