Движение на ряде улиц Москвы ограничат с 2 по 5 июня из-за полумарафона

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15 января 2013, 14:37

Трафик

Жители Новой Москвы жалуются на дорожные заторы

На новых территориях Москвы возникают заторы

Жители присоединенных к Москве территорий жалуются на дорожные заторы, возникшие в конце лета-начале осени. Движение осложняют грузовые машины – фуры скапливаются на обочинах. Особенно тяжело людям добираться в центр с 6 утра и до полудня. Например, сильно загружена магистраль из Троицка в Москву.

По словам главы администрации Троицкого округа Владимира Дудочкина, проблему поможет решить открытие станции "Румянцево" на Киевском шоссе. Также будет организовано движение автобусов до ближайшей железнодорожной станции "Крекшино".

Кроме того, в результате масштабной реконструкции Калужского шоссе на участке от 20 до 49 километра появятся два дублера, около 8 эстакад, 1 тоннель, 19 надземных пешеходных переходов. Вместо 4 полос построят 6, а на некоторых участках – 10 полос.

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