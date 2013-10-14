Рассмотрен законопроект о сокращении срока действия транзитных номеров

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Мосгордумы рассмотрели проект федерального закона о сокращении срока действия транзитных номеров.

"Законопроект предлагает сократить срок постановки на постоянный регистрационный учет до 15 суток. Этого времени, считает автор документа, вполне достаточно для перегона автомобиля к месту жительства и выбора времени для посещения Госавтоинспекции, а 20-дневный срок действия транзитных знаков является чрезмерно продолжительным и не стимулирует автовладельцев к скорейшей регистрации своих транспортных средств", - говорится в сообщении.

Кроме того, автор законопроекта предлагает увеличить размер административного штрафа за управление незарегистрированным транспортным средством с 500-800 до 10 тысяч рублей.

Сейчас знаки "Транзит" для автомобилей, временно допущенных к участию в дорожном движении, выдаются на 20 дней.