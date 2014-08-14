В Великобритании слепой водитель установил рекорд скорости

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52-летний бизнесмен Майк Ньюман, обладатель нескольких рекордов скорости среди незрячих водителей, установил новое достижение. За рулем автомобиля Nissan GT-R он разогнался до 323 километров в час, сообщает портал Worldcarfans.

Данные о рекорде были отправлены в Книгу рекордов Гиннесса для официального подтверждения. Заезд проходил на взлетной полосе британского аэродрома Эвингтон, расположенного неподалеку от города Йорк в графстве Северный Йоркшир.

Во время заезда Ньюман был совершенно один в салоне суперкара и управлял автомобилем при помощи подсказок, которые по радиосвязи передавал его отчим. Несмотря на сильный ветер и дождь, слепой водитель завершил четыре попытки заезда в двух противоположных направлениях со средней скоростью 323,2 километр в час.

Предыдущее достижение Ньюмана относится к октябрю 2013 года, когда он на Porsche 911 разогнался на автодроме в Лестершире до 299 километров в час.