Транспортный налог в Москве в ближайшее время не увеличат

фото: ИТАР-ТАСС

В ближайшее время москвичам не следует опасаться существенного увеличения транспортного налога, новые ставки по которому все еще не обозначены. Информация о возрастающих расходах автомобилистов в данной сфере преждевременна, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Максим Решетников.

В настоящее время в ведомстве только рассматриваются предложения по изменению тарифов, информирует "Интерфакс".

"Любое повышение транспортного налога обернется расходами граждан и повышением дохода бюджета Москвы лишь в 2014 году", - отметил Решетников.

Напомним, информация о грядущих переменах для столичных автомобилистов появилась после того, как заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Андрей Шаронов заявил, что налогом будут облагаться авто мощностью до 70 лошадиных сил. Ранее обладатели таких машин были освобождены от уплаты денежных средств государству.

При этом Шаронов заверил, что новый налог не будет высоким, а потому у водителей нет причин для беспокойства.

Добавим, что в настоящий момент столичные автомобилисты платят налог в размере семи рублей за одну лошадиную силу, если общая мощность двигателя их "железного коня" составляет до 100 л.с. Владельцы авто с мощностью двигателя от 100 до 125 л. с. – 20 рублей, от 125 до 150 - 30 рублей, от 150 до 175 - 38 рублей, от 175 до 200 - 45 рублей, от 200 до 225 - 60 рублей, от 225 до 250 - 75 рублей и более 250 - 150 рублей.