Автомобили чаще всего эвакуируют с Ленинградского проспекта - ДИТ

Фото: M24.ru

Чаще всего автомобили за нарушение правил стоянки эвакуируют с Ленинградского проспекта, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий.

В десятку самых популярных улиц, откуда чаще всего эвакуировали автомобили в марте также вошли:

Походный проезд

Варшавское шоссе

Ленинградское шоссе

Профсоюзная улица

Балтийская улица

Улица Маршала Бирюзова

Зеленодольская улица

Головинской шоссе

Театральный проезд

ТОП-10 улиц, откуда чаще всего эвакуируют авто/Фото: dit.mos.ru

Машины оттуда отправляются на штрафстоянки из Тверского, Красносельского и Бассманного районов.

Ранее сообщалось, что самые законопослушные водители паркуются в Зеленограде, в феврале оттуда эвакуировали только три автомобиля. На центр столицы приходится более 37 процентов всех эвакуаций, 14 процентов нарушений фиксируется на юго-западе и 13 процентов – на северо-востоке Москвы.

В десятку марок и моделей автомобилей, которые чаще всего эвакуируют за нарушение правил стоянки и остановки в Москве вошли Ford Focus, Hyundai Solaris и Opel Astra, Nissan, Volkswagen, Toyota, Kia, "ВАЗ", Mercedes и BMW.

Игнорирование знака "остановка запрещена" – самое распространенное нарушение, на него приходится 78 процентов эвакуаций. Четыре процента автомобилей увозят на штрафстоянку за игнорирование знака "стоянка запрещена".

Еще 17 процентов приходится на нарушение правил стоянки в четные и нечетные дни. 31 процент машин, эвакуированных в феврале со столичных улиц за нарушение правил стоянки и остановки, зарегистрированы за пределами Москвы.

19 процентов автомобилей зарегистрировано в Московской области, еще 10 процентов – автомобили из других российских регионов и 2 процента приходится на машины с иностранными номерами.

Пик эвакуации приходится на 11–12 и 16–17 часов в будни и на 11–12 и 17–18 часов в выходные дни. Самая загруженная штрафстоянка, куда свозят треть всех эвакуированных машин, находится в районе Соколиная гора.

В столице работает бесплатный сервис SMS-оповещения об эвакуации автомобиля. Чтобы оформить подписку, нужно отправить сообщение на короткий номер: 7377 с текстом "эв п госномер_тс". Отслеживать перемещение автомобиля также можно через приложение на телефон "Транспорт Москвы".