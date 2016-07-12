Полиция ищет две иномарки по делу о стрельбе возле заправки

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Столичная полиция разыскивает автомобили Toyota и Ford, которые были замечены во время перестрелки на автозаправке на юго-западе Москвы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным с камер видеонаблюдения, в ночь совершения преступления в помещение АЗС вошли пятеро мужчин. После того, как они вышли, к ним присоединились еще четверо и началась стрельба.

Участники перестрелки скрылись на трех машинах: Ford, Toyota и Mercedes. Последний был объявлен в розыск накануне.

Задержан подозреваемый в организации стрельбы на автозаправке на МКАД

"Сейчас установлены владельцы автомобилей Mercedes и Toyota. О Ford имеется лишь предварительная информация – это автомобиль серого цвета. Государственные номера и личность владельца устанавливают оперативники", – сказал источник.

По подозрению в причастности к преступлению задержан 36-летний житель столицы.

В ночь с 10 на 11 июля неизвестные несколько раз выстрелили в двух мужчин возле автомобильной заправки, расположенной на внутренней стороне 41 километра МКАД. Один из потерпевших – мужчина 1975 года рождения, от полученных огнестрельных ранений скончался на месте, второй – в тяжелом состоянии госпитализирован.

По данному факту возбуждено уголовного дело сразу по трем статьям: "Убийство, совершенное группой лиц, по предварительному сговору", "Покушение на убийство двух и более лиц" и "Незаконные приобретение и ношение огнестрельного оружия".