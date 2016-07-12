К системе городского каршеринга присоединится еще один оператор

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
В августе к системе столичного каршеринга присоединится пятый оператор – BelkaCar. Об этом mos.ru заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Предполагается, что в парке будет 100 автомобилей модели Kia Rio. Для компании предусмотрены льготы на пользование городскими парковками", – рассказал Ликсутов.
По его словам, до конца года компания планирует расширить парк до 300–500 автомобилей. В следующем году их число увеличится в два раза – до тысячи машин.
Сейчас в системе городского каршеринга работает четыре оператора: Car5, Anytime, YouDrive и "Делимобиль". В общей сложности парк краткосрочной аренды в столице составляет более 650 автомобилей.
К 1 сентября компании планируют увеличить парк до 800 машин, а до конца года число автомобилей вырастет до полутора тысяч.
Каршеринг не привязан к станциям метро, то есть водитель может взять автомобиль в личное пользование в любое время суток, в любой точке города. По разным оценкам, автомобиль для каршеринга заменяет от 8 до 15 личных авто, а это значительно снижает загруженность дорог припаркованными машинами.