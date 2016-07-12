Форма поиска по сайту

12 июля 2016, 08:24

Транспорт

К системе городского каршеринга присоединится еще один оператор

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В августе к системе столичного каршеринга присоединится пятый оператор – BelkaCar. Об этом mos.ru заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Предполагается, что в парке будет 100 автомобилей модели Kia Rio. Для компании предусмотрены льготы на пользование городскими парковками", – рассказал Ликсутов.

По его словам, до конца года компания планирует расширить парк до 300–500 автомобилей. В следующем году их число увеличится в два раза – до тысячи машин.

Сейчас в системе городского каршеринга работает четыре оператора: Car5, Anytime, YouDrive и "Делимобиль". В общей сложности парк краткосрочной аренды в столице составляет более 650 автомобилей.

К 1 сентября компании планируют увеличить парк до 800 машин, а до конца года число автомобилей вырастет до полутора тысяч.

Каршеринг – вид краткосрочной аренды автомобиля с поминутной или почасовой оплатой и возможностью вернуть машину в любом из пунктов обслуживания. Подобная форма проката объединяет преимущества общественного и личного транспорта, так как машины предоставляются по необходимости за невысокую арендную плату.

Каршеринг не привязан к станциям метро, то есть водитель может взять автомобиль в личное пользование в любое время суток, в любой точке города. По разным оценкам, автомобиль для каршеринга заменяет от 8 до 15 личных авто, а это значительно снижает загруженность дорог припаркованными машинами.

