К системе городского каршеринга присоединится еще один оператор

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В августе к системе столичного каршеринга присоединится пятый оператор – BelkaCar. Об этом mos.ru заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Предполагается, что в парке будет 100 автомобилей модели Kia Rio. Для компании предусмотрены льготы на пользование городскими парковками", – рассказал Ликсутов.

По его словам, до конца года компания планирует расширить парк до 300–500 автомобилей. В следующем году их число увеличится в два раза – до тысячи машин.

Сейчас в системе городского каршеринга работает четыре оператора: Car5, Anytime, YouDrive и "Делимобиль". В общей сложности парк краткосрочной аренды в столице составляет более 650 автомобилей.

К 1 сентября компании планируют увеличить парк до 800 машин, а до конца года число автомобилей вырастет до полутора тысяч.