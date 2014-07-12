"Газель" с газовыми баллонами взорвалась в Москве

Движение транспорта в САО восстановлено

В субботу, 12 июля, в районе дома номер 3Б на улице Прянишникова загорелась припаркованная "Газель" с газовыми баллонами. По словам читателя M24.ru, прогремело около 5-6 взрывов. Водителя в салоне не было.

В районе инцидента было нарушено движение автомобильного транспорта и трамваев. Сейчас оно восстановлено, а поврежденная "Газель" эвакуирована, сообщает телеканал "Москва 24".

Как отметили в ГУ МЧС по Москве, сообщение о возгорании автомобиля поступило в 11.00.

"В 11.09 пожар был локализован, а в 11.19 - ликвидирован. Пострадавших нет", - добавили в ведомстве.