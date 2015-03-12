Сегодня в СМИ: экзамены для школьников и "дело Сугробова"

Фото: M24.ru

Водительские экзамены станут сложнее

Для снижения аварийности, которую демонстрируют водители-новички, ГИБДД собирается усложнить процедуру сдачи экзаменов на права. Как следует из проекта нового регламента, подготовленного Госавтоинспекцией, максимальное число вопросов на теоретическом экзамене увеличится в полтора раза, расширится и перечень заданий на площадке.

Для проверки навыков езды в городских условиях ГИБДД будет применять более жесткую систему штрафных баллов, пишет в четверг "Коммерсантъ".

Минобрнауки увеличивает число экзаменов для девятиклассников

Министерство образования и науки увеличит число экзаменов, которые школьники сдают после 9-го класса в ходе государственной итоговой аттестации (ГИА). Сейчас выпускники обязаны сдать русский язык и математику, остальные предметы школьной программы они могут выбрать по желанию, но не делают этого.

Уже в 2016 году девятиклассники должны будут сдавать четыре экзамена, а к 2020 году их количество возрастет до шести, сообщает газета "Коммерсантъ".

За капремонт заплатят не все

В середине лета москвичи получат новые счета по квартплате. К сегодняшним суммам прибавится в среднем 700-900 рублей. А конкретно: умножьте 15 рублей на метраж вашей квартиры и получите ежемесячную сумму платежей на капитальный ремонт вашего многоквартирного дома.

Однако на рассмотрении в Госдуме сейчас находится целый ряд законопроектов, а некоторые готовятся к внесению, которые позволят копить на капремонт и тратить деньги более разумно и справедливо, пишет "Российская газета".

Рабочие места для молодых и пожилых предлагают квотировать

Депутаты Госдумы предлагают резервировать рабочие места для молодежи и пенсионеров. Инициатива прописана в законопроекте о квотировании рабочих мест, внесенном в нижнюю палату парламента, сообщает "Российская газета".

Однако эксперты не считают такую меру эффективной: если у молодых людей и граждан пенсионного возраста и есть проблемы на рынке труда, то решать их нужно иными способами, говорят специалисты.

Упрощена система поиска судебных решений в Интернете

Судебный департамент при Верховном суде России запустил в тестовом режиме новую программу поиска по судебным решениям. Теперь базы правосудия стали гораздо доступней для обычного гражданина.

Любой гражданин, кому любопытно, легко может навести справки в Сети, например, какие приговоры выносил тот или иной судья, в каких делах участвовал прокурор или адвокат. А если в строчку поиска забить фамилию соседа, не исключено, откроется нечто такое, о чем он умалчивал, пишет "Российская газета".

Volkswagen прекратил сборку трех моделей Audi в Калуге

Группа Volkswagen (VW) свернула на своем заводе в Калуге крупноузловую сборку сразу нескольких моделей Audi, оставив две модели – седаны A6 (стоит в России от 2 миллионов рублей) и A8 (от 4,9 миллионов рублей), пишет газета "Ведомости".

При небольших продажах вместо крупноузловой сборки выгоднее импортировать машины в комплектациях под конкретных заказчиков, считают эксперты.

Минэкономразвития предлагает увеличить число малых и средних предприятий

Минэкономразвития предлагает расширить критерии, позволяющие отнести компании к малому и среднему бизнесу. Соответствующие поправки в законы о развитии малого предпринимательства и о конкуренции одобрены комиссией правительства и будут рассмотрены на его заседании, сообщают "Ведомости".

Сейчас малым и средним бизнесом не могут считаться компании, если более 25% их капитала принадлежит крупному бизнесу. Минэкономразвития предлагает увеличить порог до 49%.

Доступ новых иностранных лекарств к госзакупкам может быть ограничен

Локализация в России может стать для иностранных лекарств одним из критериев их попадания в перечни препаратов, утверждаемые государством, пишет газета "Ведомости".

Вице-премьер Ольга Голодец поручила Минздраву и Минпромторгу разработать и предложить изменения в постановление правительства, которое утверждает правила формирования перечней лекарств, и предусмотреть как раз такой критерий.

Евро станет равен доллару в 2015 году

Скорость падения евро оказалась выше ожидаемой: единая валюта начинала 2015 год на уровне 1,21 доллара, а год назад стоила почти 1,40 доллара. За последние 12 месяцев евро подешевел к доллару почти на 23%.

Паритет с долларом будет достигнут, скорее всего, уже в 2015 году – в этом сходятся аналитики крупнейших международных банков, сообщает РБК.

Денису Сугробову подготовили окончательное обвинение

СКР фактически завершил расследование одного из самых громких уголовных дел последних лет - о создании организованного преступного сообщества в главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД.

Уже на следующей неделе фигурантам дела, включая бывшего руководителя главка Дениса Сугробова, планируется предъявить обвинения в окончательной редакции, после чего они смогут приступить к изучению материалов дела. Однако уже сейчас известно, что коммерческой составляющей в действиях бывших оперативников следствие так и не нашло, пишет "Коммерсантъ".