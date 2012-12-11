Найден автомобиль бандитов, расстрелявших бизнесмена в центре Москвы

Один из автомобилей бандитов, расстрелявших бизнесмена на Звенигородском шоссе, нашли в 5 километрах от места нападения. Audi А8 преступники сожгли. Сейчас машину осматривают криминалисты.

Напомним, накануне вечером неизвестные из трех машин обстреляли минивэн Hyundai недалеко от улицы 1905 года. Водитель погиб на месте, пассажира с серьезными ранениями госпитализировали.

Он успел сообщить, что преступники забрали из салона машины 20 миллионов рублей. Крупную сумму взяли в кредит на развитие бизнеса.

Следователи пытаются по видеозаписи установить личности стрелявших. Возбуждено уголовное дело.