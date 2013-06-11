Москвичам советуют приобретать бензин на трендовых заправках

Фото:ИТАР-ТАСС

Проблема качества бензина, приобретаемого на заправках, остается весьма актуальной для москвичей. О том, где можно заправлять авто, рассказал в эфире "Москва FM" руководитель Российского топливного союза Григорий Сергиенко.

"В Москве примерно треть заправок не принадлежит нефтяным компаниям. Все остальные заправки – трендовые. А в трендовых компаниях очень жестко следят за качеством продукции", – сообщил Сергиенко.

По его словам, на сегодняшний день большинство нефтяных компаний провели реконструкцию и улучшили качество топлива. Поэтому можно спокойно пользоваться их услугами, не беспокоясь, что это как-то может отразиться на поломке вашего автомобиля.

Проблема некачественного бензина очень актуальна для москвичей. Перечень АЗС с топливом, не соответствующим экологическим требованиям, стал самым популярным запросом на московском портале "Открытые данные". За 6 месяцев он собрал почти 15 тысяч просмотров.