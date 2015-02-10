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Происшествия

10 февраля, 15:30

Восстановлено движение после массового ДТП на подъезде к Жуковскому

автомобили движение авария дтп

Фото: M24.ru

Движение по автодороге, соединяющей федеральную трассу М-5 "Урал" с подмосковным городом Жуковский, восстановлено после серии ДТП, сообщили M24.ru в пресс-службе ГИБДД по Московской области.

По данным ведомства, утром 10 февраля на участке федеральной трассы случилось сразу несколько дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий было повреждено 29 автомобилей, однако никто из участников дорожного движения серьезных травм не получил.

Причиной столкновения автомобилей стали туман и гололед.

"С утра в местах дорожных аварий сотрудники ДПС временно ограничивали движение, направляя водителей к путям объезда через город Жуковский. В настоящее время дорога свободна, движение восстановлено", - сообщили в ведомстве.

В подмосковном Жуковском ликвидируют последствия массового ДТП

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