Восстановлено движение после массового ДТП на подъезде к Жуковскому

Фото: M24.ru

Движение по автодороге, соединяющей федеральную трассу М-5 "Урал" с подмосковным городом Жуковский, восстановлено после серии ДТП, сообщили M24.ru в пресс-службе ГИБДД по Московской области.

По данным ведомства, утром 10 февраля на участке федеральной трассы случилось сразу несколько дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий было повреждено 29 автомобилей, однако никто из участников дорожного движения серьезных травм не получил.

Причиной столкновения автомобилей стали туман и гололед.

"С утра в местах дорожных аварий сотрудники ДПС временно ограничивали движение, направляя водителей к путям объезда через город Жуковский. В настоящее время дорога свободна, движение восстановлено", - сообщили в ведомстве.