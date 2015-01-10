На востоке Москвы угнали Porsche Panamera стоимостью 5 миллионов рублей

Фото: ТАСС / Татьяна Силина

На востоке Москвы неизвестный угнал автомобиль Porsche Panamera стоимостью 5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "кража".

Преступление произошло возле дома №5 по 12-й Парковой улице, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, что в конце декабря на юге столицы угнали иномарку стоимостью 11 миллионов рублей. Мужчина оставил Bentley около дома во 2-м Верхнем Михайловском проезде вечером 27 декабря, а утром следующего дня оказалось, что машина пропала.