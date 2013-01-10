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10 января 2013, 15:27

Происшествия

Возле парка Горького сгорела иномарка

Три автомобиля столкнулись на Садовом кольце

Иномарки Nissan Maxima, Ford Focus и Hyundai Porter столкнулись 10 января на Садовом кольце. Инцидент произошел напротив центрального входа в парк имени Горького.

По словам очевидцев, одна из машин выехала на полосу встречного движения, врезалась в две другие и загорелась. Потушить Nissan удалось с помощью огнетушителей. Пламя гасили очевидцы происшествия, сообщает телеканал "Москва 24".

Пострадавших в ДТП госпитализировали, машины оттащили на край проезжей части. Сейчас движение на данном участке Садового кольца рабочее, заторов не наблюдается.

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