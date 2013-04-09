В марте продажи автомобилей в России сократились на 4%

Фото: ИТАР-ТАСС

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в марте снизились на 4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 244 030 автомобилей, информирует пресс-служба комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

"Одной из возможных причин этого может быть затянувшийся зимний сезон. Мы все же надеемся, что с окончательным наступлением весны активность покупателей возрастет и будет способствовать устойчивым продажам во втором квартале", - уточнил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

В десятке лидеров по моделям среди новых легковых автомобильных марок по итогам года - десять моделей российского производства. Среди них: Lada Granta, Hyundai Solaris, KIA Rio, Lada Kalina, Renault Duster, Ford Focus, Lada Priora, VW Polo, Chevrolet Niva и Renault Logan.