Продажа полисов ОСАГО может быть ограничена

Страховые компании хотят ограничить продажу полисов ОСАГО

Деятельность компаний, занимающихся страхованием автомобилей, стала убыточной. Региональные филиалы разоряются, и автостраховщики намерены ограничить продажу новых полисов ОСАГО. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал заместитель генерального директора "РЕСО-Гарантия", член комитета по связям с общественностью Российского союза автостраховщиков Игорь Иванов.

"Уже в 6 городах мы планируем ограничить продажу полисов ОСАГО. Мы не запретим их продавать, мы просто не будем платить агентам комиссию. Мы будем дестимулировать продажи. Это как первая защитная мера", – сказал Иванов.

По его словам, подобные меры уже принимают практически все крупные страховые компании. Но пострадают в первую очередь маленькие региональные филиалы, которые специализируются на продаже полисов ОСАГО. Исправить ситуацию можно только с помощью повышения тарифов.

"Минимальное увеличение тарифа – это примерно 25%", – подчеркнул Иванов.

Он отметил, что страховая деятельность становится убыточной. На выплаты пострадавшим уходит около 50% от суммы ОСАГО, еще 23% – это расходы, связанные с ведением дел, и выплаты в компенсационные фонды. Вдобавок, страховым компаниям необходимо формировать резервы.

"Если у страховой компании отберут лицензию, если она плохо работает, то она обязана по всем своим договорам продолжать производить выплаты. У нее должны быть резервы и запасы", – рассказал Иванов.

Свою ложку дегтя добавляют и многочисленные судебные разбирательства. Так, зачастую страховые компании проигрывают дела из-за отсутствия четкой системы расчета выплат. Поэтому возмещать пострадавшим убытки приходится в большем объеме, чем планировала компания.

"Посчитать можно по-разному. И если суд встанет на сторону пострадавшего, у которого более выгодный для него расчет, то страховая компания заплатит не только то, что должна заплатить, но еще и штраф в размере 50%", – сетует Иванов.

Напомним, поправки в закон об ОСАГО находятся на рассмотрении Госдумы с конца прошлого года, первое чтение может состояться 19 апреля. Правительство предлагает увеличить размер выплат, а страховщики заявляют о грядущем, в таком случае, банкротстве. Базовая ставка тарифа — 1980 руб - установлена еще в 2003 году и с тех пор не менялась.