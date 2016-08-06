Автомобиль стоимостью 4,5 млн рублей угнали с парковки в ТиНАО

Фото: ТАСС/Сергей Калачев

В Новомосковском округе неизвестные угнали автомобиль Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 4,5 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва".

В полицию обратился 25-летний мужчина, который сообщил, что автомобиль был угнан с парковки торгового центра по адресу: поселение Московский, деревня Лапшинка, владение 8, корпус 1. Машина была зарегистрирована на компанию, в которой обратившийся работал водителем.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ведется розыск злоумышленников.

Несколько дней назад неизвестный угнал джип Mercedes-Benz G500 стоимостью около 5 миллионов рублей, сообщили m24.ru в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел в Северо-Западном округе Москвы на Туристской улице, дом 24, корпус 1.