04 октября 2013, 08:41

Транспорт

Водитель внедорожника обстрелял автомобиль "Почты России" в ЗАО

Фото: ИТАР-ТАСС

Накануне в полицию обратился водитель автомобиля "Почты России", сообщив о том, что его служебный автомобиль из травматического оружия обстрелял владелец дорого внедорожника. Инцидент произошел в районе дома номер 7 на Нежинской улице.

Причиной стрельбы стал дорожный конфликт. Мужчина, управлявший Mercedes с номером "777", несколько раз выстрелил в "каблучок" служебной машины, а затем скрылся, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В результате стрельбы никто не пострадал. Правоохранители разыскивают хулигана.

автомобили стрельба Почта России дорожные конфликты чп хулиганства

