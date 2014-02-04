В ходе рейда "Пешеходный переход" выявлено 986 нарушений ПДД

Фото: ИТАР-ТАСС

По итогам рейда "Пешеходный переход", который провели 3 февраля инспекторы столичного ГИБДД, выявлено 986 нарушений ПДД, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, 628 водителей не уступили дорогу гражданам на переходах, 219 автолюбителей нарушили правила проезда перекрестков, 94 - не соблюдали правила остановки и стоянки на тротуаре, а 45 - остановились в области пешеходных переходов.

Кроме того, инспекторы выявили 1294 нарушения, допущенные пешеходами, из них 101 совершили граждане с детьми.

Напомним, что основные задачи мероприятия - профилактика ДТП с участием пешеходов, пропаганда вежливости среди участников дорожного движения и повышение безопасности на дорогах.