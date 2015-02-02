Сегодня в СМИ: ремонт автомобиля и диагональные переходы

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В России могут появиться диагональные пешеходные переходы

В российских городах могут появиться новые пешеходные переходы, по которым можно будет пересекать дорогу не по прямой, а крест-накрест, пишет во вторник "Российская газета".

В Минтрансе намерены уточнить, в каких именно случаях можно наносить диагональную разметку пешеходного перехода. Если поправки будут одобрены, то региональные и местные власти должны будут учесть конкретную дорожную ситуацию на каждом перекресте.

Цена ремонта автомобиля будет прописана в специальных справочниках

Российский союз автостраховщиков запустил в работу сервис, который позволяет получить информацию о средней стоимости запасной части и нормо-часа в своем экономическом районе., сообщает "Российская газета".

Согласно новым правилам, все манипуляции, которые производят с вашей машиной, должны быть вам известны. Чтобы избежать споров по поводу стоимости запчастей и работ, РСА разработал свой онлайн-сервис, который позволит любому пользователю получить информацию об этом.

Москва теряет прибыль

Департамент финансов Москвы опубликовал предварительные данные об исполнении бюджета в прошлом году. По сравнению с 2013 годом доходы выросли на 4,5%, расходы — на 4,8% до 1,55 триллиона и 1,61 триллиона рублей соответственно.

План по доходам перевыполнен на 21 миллиард рублей. В реальном выражении это спад, считают эксперты газеты "Ведомости".

МТС стал самым быстрым мобильным оператором Москвы

Роскомнадзор начал тестировать качество мобильной связи в декабре 2014 года в семи крупных городах – Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске. Наибольшая скорость передачи данных в Москве ведомство зафиксировало у МТС – 4866 Кб/сек. На втором месте по этому показателю "МегаФон" (2449 Кб/сек.), на третьем – "ВымпелКом" (2379 Кб/сек.), пишет РБК.

При этом доля неудачных соединений с сервером превышает допустимое значение в 6% у МТС (6,8%) и "ВымпелКома" (6,3%). У "МегаФона" этот показатель составил 4,9%.

В метро двери заменят на более легкие

Входные двери на станциях столичного метрополитена заменят на более легкие и безопасные. До конца этого года на 96 станциях метро будут установлены новые двери, пишет "Московский комсомолец".

Сейчас на большинстве станций входные группы сделаны либо из алюминия, либо из дерева. Новые двери будут сделаны из нержавеющей стали, которая легче по весу, чем алюминий. Кроме того, плавный ход им обеспечит специальный механизм. По внешнему виду новые двери будут немного отличаться от нынешних — в основном за счет более плавных линий конструкций.

Количество туроператоров сократилось на треть

По итогам беспрецедентного по масштабу проблем для туристической отрасли года больше всего пострадали операторы выездного и въездного туризма. Их количество, свидетельствуют данные Ростуризма, сократилось на треть.

Зато на фоне девальвации рубля, сделавшей недоступным выезд за границу для большинства россиян, почти на 10% увеличилось количество туроператоров, которые специализируются на внутреннем рынке, пишет "Коммерсантъ"

Власти готовы субсидировать ставку по жилищным кредитам

В правительстве договорились помочь ипотечному рынку и выделить из бюджета 20 миллиардов рублей на субсидирование процентных ставок банкам. Таким образом, стоимость ипотечного кредита для заемщиков составит 13% годовых.

Кредиты будут выдаваться на приобретение новостроек, тем самым власти рассчитывают поддержать и застройщиков. Банкиры считают такие условия слишком хорошими, чтобы быть правдой, сообщает "Коммерсантъ".