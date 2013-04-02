Форма поиска по сайту

02 апреля 2013, 17:43

В Москве задержаны подозреваемые в серии автомобильных краж

Фото: ИТАР-ТАСС

Полиция задержала шестерых участников преступной группы, которые угоняли в Москве и области автомобили и перегоняли их в различные города России для дальнейшей реализации.

Всего было обнаружено и изъято более 15 похищенных автомобилей марок Mazda, Mitsubishi и Toyota.

"При проведении обысков по месту жительства подозреваемых изъято оборудование, которое использовалось для совершения преступлений: переносные радиостанции, "глушилки" радиосигнала, заготовки ключей –"проворотов" и др.", – сообщает пресс-служба столичного главка.

Причиненный угонщиками ущерб составил 10 миллионов рублей, отмечается в тексте.

автомобили следствие задержания угоны

