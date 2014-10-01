Выплаты по ОСАГО с 1 октября увеличились в 3 раза

Первого октября вступили в силу поправки в закон об ОСАГО

С 1 октября вступили в силу поправки в закон об ОСАГО. Согласно новым правилам, страховые выплаты за поврежденный автомобиль теперь составляют 400 тысяч рублей, сообщает телеканал "Москва 24".

Раньше лимит выплат не мог превышать 160 тысяч. Однако у нововведения есть свои нюансы. Правило коснется только тех, кто оформит страховку с 1 октября 2014 года. Автовладельцы со старыми полисами могут их переоформить. Для этого им придется доплатить 20 процентов от стоимости предыдущей страховки.

Увеличится и цена полиса. По мнению экспертов, он будет стоить на 500-600 рублей дороже.

Ранее сообщалось о том, что ОСАГО может подешеветь для опытных водителей и подорожать для новичков.

Сейчас в России действует четыре градации при определении цены страховки - в зависимости от возраста (старше или моложе 22) и водительского стажа (меньше или больше 3 лет). Чем старше водитель и чем больше его стаж, тем меньше он платит за полис ОСАГО.

Автор инициативы - Российский союз автостраховщиков предлагает ввести 5 градаций. Союз автостраховщиков считает, что стоимость страховки для самых неопытных водителей моложе 22 лет со стажем меньше 1 года, надо повысить на 30-40 процентов. Сейчас они платят за ОСАГО 7 800 рублей. Если предложения союза примут, им придется покупать полис за 10 900 рублей.

При этом для людей старше 45 лет с 11-летним опытом вождения стоимость ОСАГО предлагается снизить на 23 процента. Для них страховка подешевеет с 4300 рублей до 3300 рублей.

С начала октября снижается с 80 процентов до 50 процентов уровень максимально допустимого износа деталей, который учитывается при определении размера выплат на ремонт машины.

Поправки уточняют и нормы об оформлении аварии без инспекторов ДПС: максимальный размер выплат для таких случаев увеличивается с 25 тысяч рублей до 50 тысяч (в столичном регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области – до 400 тысяч). Также договор ОСАГО можно будет заключать в виде электронного документа.

Изменения в законе об ОСАГО

Напомним, 1 сентября 2014 года изменился порядок урегулирования убытков по ОСАГО. Новый закон устанавливает обязательный досудебный порядок разрешения споров. Кроме того, теперь потерпевший сможет выбирать форму страхового возмещения - оплатить деньгами или отправить автомобиль на ремонт.

Добавим, что помимо увеличения размера страховых выплат с 1 октября в Москве стартует призывная компания. Также в силу вступают поправки в гражданский кодекс, касающиеся защиты интеллектуальных прав. Подробнее об этих изменениях читайте в материале сетевого издания m24.ru.