На юге Москвы иномарка врезалась в рейсовый автобус

На юге Москвы иномарка врезалась в рейсовый автобус. Авария произошла на улице Красного Маяка у дома номер 16, сообщает канал "Москва 24".

В результате ДТП пострадали трое пассажиров автобуса. Пожилую женщину с травмами госпитализировали.

По словам водителя автобуса, легковой автомобиль пролетел пешеходный переход на большой скорости по встречной полосе, поэтому мужчина решил остановиться. Иномарка едва успела притормозить перед лобовым столкновением. За рулем находился молодой человек в неадекватном состоянии.

Водитель травм не получил, он проходит медицинское освидетельствование.

Напомним, 12 декабря в Подмосковной Яхроме столкнулись два автобусов и шесть легковых машин. В результате ДТП пострадали 13 человек.