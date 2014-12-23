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Происшествия

23 декабря 2014, 23:58

Иномарка врезалась в рейсовый автобус на юге Москвы

автобусы авария дтп

На юге Москвы иномарка врезалась в рейсовый автобус

На юге Москвы иномарка врезалась в рейсовый автобус. Авария произошла на улице Красного Маяка у дома номер 16, сообщает канал "Москва 24".

В результате ДТП пострадали трое пассажиров автобуса. Пожилую женщину с травмами госпитализировали.

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По словам водителя автобуса, легковой автомобиль пролетел пешеходный переход на большой скорости по встречной полосе, поэтому мужчина решил остановиться. Иномарка едва успела притормозить перед лобовым столкновением. За рулем находился молодой человек в неадекватном состоянии.

Водитель травм не получил, он проходит медицинское освидетельствование.

Напомним, 12 декабря в Подмосковной Яхроме столкнулись два автобусов и шесть легковых машин. В результате ДТП пострадали 13 человек.

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