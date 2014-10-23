Автобус врезался в морг в столице Аргентины

Фото: ТАСС/ Станислав Красильников

Автобус с пассажирами врезался в здание морга в Буэнос-Айресе, в результате чего пострадали 12 человек. Водитель совершил рискованный маневр, чтобы не задавить велосипедиста, сообщает La Nacion.

Авария произошла в четверг в 9 часов утра по местному времени (16.00 по Москве) на пересечении улиц Виамонте и Хунин — офисной части центра столицы, где расположены филиалы и представительства банков, финансовых организаций, юридических структур, органов городской власти.

Из-за неаккуратного маневра автомобиля Скорой помощи на дороге упал велосипедист. Чтобы избежать наезда на велосипедиста, водитель автобуса развернул транспортное средство на тротуар и на скорости врезался в здание судебного морга.

12 пассажиров автобуса получили ушибы и ранения осколками из-за разбитого стекла.