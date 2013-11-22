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Москва 24

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ЧП

22 ноября 2013, 08:31

Станцию метро "Шаболовская" открыли для пассажиров

автобусы станции метро чп

Станция "Шаболовская" открыта для пассажиров

Станция метро "Шаболовская" открыта для пассажиров, последствия задымления ликвидированы.

Как сообщает телеканал "Москва 24", транспортных проблем у входа на станцию не наблюдалось, на остановке было одновременно 3-4 дублирующих подземку автобуса.

Напомним, утром 22 ноября станцию метро метро "Шаболовская" закрыли на вход и выход. Около 5.50 пассажиры были эвакуированы из-за задымления.

Для информирования населения об обстановке на "Шаболовской" работали 87 терминалов "Оксион". Добраться до ближайших станций можно было с помощью наземного транспорта. При этом движение поездов на ветке не прерывалось – они проезжают мимо станции.

На месте происшествия работали 15 пожарно-спасательных подразделений. Ожидалось, что станция будет закрыта до конца дня.

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