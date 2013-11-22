Станцию метро "Шаболовская" открыли для пассажиров

Станция "Шаболовская" открыта для пассажиров

Станция метро "Шаболовская" открыта для пассажиров, последствия задымления ликвидированы.

Как сообщает телеканал "Москва 24", транспортных проблем у входа на станцию не наблюдалось, на остановке было одновременно 3-4 дублирующих подземку автобуса.

Напомним, утром 22 ноября станцию метро метро "Шаболовская" закрыли на вход и выход. Около 5.50 пассажиры были эвакуированы из-за задымления.

Для информирования населения об обстановке на "Шаболовской" работали 87 терминалов "Оксион". Добраться до ближайших станций можно было с помощью наземного транспорта. При этом движение поездов на ветке не прерывалось – они проезжают мимо станции.

На месте происшествия работали 15 пожарно-спасательных подразделений. Ожидалось, что станция будет закрыта до конца дня.